Netradiční dům se díky promyšlenému mechanismu otáčí za sluncem

Snad každý majitel domu si automaticky přeje, aby v něm byl kromě všeho potřebného vybavení i dostatek světla. Někdo to řeší co nejvíce otevřenou dispozicí, jiný velkými prosklenými plochami. Turek Cemil Eksilmez na to šel jinak – postavil rotující dům, který se za sluncem otáčí.

Turek postavil dům, který se umí otáčet za sluncem.Video: Reuters

Cemil Eksilmez spolu se svými bratry pracuje ve stavebnictví, stejně jako předchozí dvě generace členů jeho rodiny. A všichni se zaměřovali hlavně na projekty staveb, které by byly schopné čelit nejen obtížným geografickým podmínkám, ale i těm přírodním, jako jsou častá zemětřesení nebo sesuvy půdy. Na základě mnoha návrhů se zrodil dvoupodlažní dům, který je díky důmyslnému mechanismu nejen odolný vůči zmíněným negativním přírodním vlivům, ale umí se též otáčet o 360 stupňů, čímž je možné dostat sluneční světlo do všech místností podle potřeby. „Nyní můžeme jednoduše díky ovladači nastavovat fasádu slunci podle potřeby. Navíc je tento dům odolný i vůči přírodním živlům," cituje autora turecký deník Daily Sabah. Dům s otáčivým interiérem je architektonickým skvostem, i když trochu ošuntělým Tipy a trendy Výstavba samotného domu trvala zhruba rok, vývoj důmyslného otáčivého mechanismu, který je ukryt v základně pod domem, pak zhruba tři měsíce. „Dům samotný váží asi 45 tun. Mechanismus, který ho pohání, je ale schopen zvládnout váhu až 70 tun," dodal Cemil Eksilmez pro agenturu Reuters. Foto: Reuters V základně pod domem je ukryt důmyslný mechanismus. Prototyp domu je strategicky umístěn u větší ulice, takže se velmi brzy stal bodem zájmu. Nejednoho zájemce o podobný výtvor možná napadne, jak je tu řešen přívod vody nebo elektřiny. I na to autoři mysleli. „Uprostřed jsme vytvořili centrální rozvody, odkud voda a elektřina vedou dále do domu," vysvětlují. Autoři si nechali svůj dům patentovat, a pokud projde všemi schvalovacími procesy, bude jej možné nabízet dalším zájemcům. Podle preferencí zákazníka bude možné dům zmenšit, nebo naopak o něco zvětšit. Foto: Reuters Nedostatek slunečního světla v domě? Žádný problém, otočte ho za sluncem.