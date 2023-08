Interiérové kousky, ve kterých se snoubí západní a africká kultura, okouzlují tvary i funkčností

Mupangilaïová se narodila belgické matce a konžskému otci a vyrůstala v Evropě. Ztratila nicméně kontakt se svým africkým dědictvím. Se svou kolekcí nábytku znovu objevuje svou mezikulturní identitu. „Vyrůstala jsem v malém městě v Belgii s belgickou matkou a konžským otcem a stalo se mým přirozeným instinktem splynout se západní kulturou, která mě obklopovala. To vedlo k tomu, že jsem nikdy plně neporozuměla ani nenašla svou identitu,“ uvedla u příležitosti představení své kolekce.

Expozice této nábytkové kolekce probíhá až do 20. srpna 2023 v Superhouse Vitrine na 75 East Broadway v New Yorku. Galerie se zavázala podporovat začínající a přední umělce a designéry, kteří prostřednictvím svého řemesla vnášejí do dnešní kultury nové nápady.