I takto může vypadat zařízení obytné části startovacího bytu. A vejdete se do 65 tisíc korun

Pro architekta je prezentace stavby důležitá věc. Můžete postavit celý komplex bytů, ale pro laickou veřejnost budou vždy důležitější fotografie z interiéru. S těmi se dokážou lidé lépe ztotožnit, představit si, jaké by to bylo v domě žít.

A právě v situaci, kdy potřebujete byt zařídit jen proto, abyste jej mohli nafotit a prezentovat, jste na tom vlastně stejně jako obyvatel sociálního bytu. Potřebujete, aby to bylo levné. Rozpočet byl tedy stanoven na 65 tisíc korun.

Malé prostory jsou vždy výzva. Koupelna a kuchyně byly hotové, šlo tedy o návrh a realizaci obytného prostoru. Bylo třeba šikovně vymyslet, kam s postelí, sedačkou, stolem a úložným prostorem. Architektky musely přijít na to, jak pracovat se zónami v jednom otevřeném prostoru a jak pracovat s materiály a barevností celého návrhu. Zkrátka a dobře, jejich návrh měl nejenom lahodit oku pro potřebu nafocení bytu, měl skutečně vytvořit funkční a zároveň zajímavý startovací byt.

„Vzhledem k rozpočtu jsme se musely vyhnout atypickému nábytku. Přesto jsme se rozhodly zainvestovat do jednoho prvku, který na míru vytvořen byl a který stál třetinu rozpočtu. Závěsy, na přisazené stropní kolejnici do oblouku, prostor definují a zároveň mu nechávají hravou variabilitu užívání. Skryje se za ně postel i stojan s oblečením, večer je zatáhnete a vytvoříte soukromí. Navíc závěsy dokážou prostor velmi zútulnit,“ říkají architektky Kristýna Sirová a Barbora Císařová (Kudelová).

„Z praxe víme, jak je důležité, aby hlavní prvek, v tomto případě závěsy, dobře fungoval - mechanika pojezdů, vhodná látka, kvalitní šití a další. Proto jsme zvolily variantu, kdy jsme závěsy zadaly do výroby konkrétní firmě. Pokud jste ale šikovní kutilové, můžete si celý ‚závěsový proces‘ zařídit sami. V tomto případě by cena mohla být i poloviční,“ dodávají architektky.

Dřevo je v interiéru jeden z nejpříjemnějších materiálů, proto nechybí ani v tomto bytě. Pokud není z pravého dřeva podlaha, je dobré z něj mít alespoň některé kusy nábytku. Ovšem na druhé straně jídelní a kávový stůl z masivu by nebyl tou nejlevnější variantou. Proto architektky použily překližku, kterou si nechaly nařezat do požadovaného tvaru, natřely ji olejem a přišroubovaly k ní typové kovové nohy.

Tato varianta řešení dřevěného stolu na míru je zatím nejlevnější, jakou objevily. Ušetřit by se asi dalo výměnou dřevěné desky za desku poplastovanou anebo opět hledat po bazarech, což by ale mohlo být buď časově náročnější, nebo by stůl neodpovídal tak úplně přesně záměrům autorek návrhu.