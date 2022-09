Dvojicí domů vzdali bratři Makovští hold brutalismu

Architektonické řešení i měřítko obou staveb, které jsou částečně zapuštěny do terénu, vychází ze snahy o minimalizaci zastínění přilehlých rodinných domů.

Přístup do obou budov je zajištěn chodníkem po levé straně a zůstává v duchu jejich soukromé funkce skrytý před zraky kolemjdoucích. Parkovací stání a navazující garáže tak neruší pohled na stavby.

Pevnostní charakter obou sídel pak podtrhuje třeba to, že stavby nemají střešní krytinu, ani okna otevřená do ulice. Společné obytné prostory jsou osvětleny skrze navazující atria a pokoje jsou prosvětleny velkými posuvnými okny ústícími do úzkých zatravněných ploch uzavřených betonovou zídkou.