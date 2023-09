Den architektury letos nabídne více jak 450 příležitostí k objevení krás českých staveb

„Naším cílem je upozorňovat na kvalitní architekturu a představovat ji v širších souvislostech, s důrazem na architekturu současnou a poválečnou. Řada našich akcí se věnuje i proměnám jednotlivých lokalit či potřebným změnám ve veřejném prostoru, a to jak po společenské stránce, tak i z hlediska udržitelnosti. Proto je pro nás velmi cenná spolupráce s místními spolky či architekty,“ vysvětluje zakladatelka a ředitelka Dne architektury, architektka Marcela Steinbachová.

Mottem letošního festivalu je heslo „Objev konstrukce!“. V hlavním programu se proto Den architektury zaměří na výjimečná konstrukční řešení z nejrůznějších pohledů, a to jak v historické architektuře, tak u staveb 20. až 21. století.

V Praze se festival zaměří například na novou Štvanickou lávku, návštěvníci zamíří do velkolepého krovu baziliky sv. Ludmily na náměstí Míru nebo se vydají barokním Klementinem po stopách adaptace provedené architektem Ladislavem Machoňem ve 2.polovině 20. století.

V Brně bude program zaměřen mimo jiné na architektonicky unikátní výstaviště nebo sportovní halu Rondo, dále pozve do Vodojemu na Žlutém kopci a také mimořádně umožní navštívit budovu legendárního Prioru před jejím stržením.

Festivalovým tématem je i snaha o zachování staveb ve stylu brutalismu. V letošním roce Den architektury připomíná také 100 let od narození Karla Pragera, jehož jméno je spojováno zejména s mezinárodním proudem brutalismu. Program pokryje celé jeho tvůrčí období, od rané tvorby po vizionářské přístupy.

V rámci festivalu mohou zájemci zavítat například do Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, areálu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, do Nové scény Národního divadla nebo do někdejšího sídla Sdružení projektových ateliérů (v současnosti sídlo IPRu). Program představí i Pragerovy mimopražské realizace. Například Kulturní dům ve Veselí nad Lužnicí a Kulturní dům v Březnici, které nesou jeho charakteristický rukopis.