Připomínají plechové kontejnery či maringotky. Moderní designové tiny domky ale nabízejí mnohem víc

Samostatné stavby menších rozměrů, ve kterých se dá bydlet a dají se postavit i na místech, kam by se klasický zděný dům nevešel, se těší velkému zájmu veřejnosti. Co se týče typů lidí, kteří si tzv. tiny housy pořizují, je to velmi různorodé. Jsou to například starší páry, které si ho pořídí jako rekreační objekt na svůj pozemek. Pak malí investoři, kteří je také usadí na vlastní pozemek a pronajímají je výletníkům. U některých lidí jde o takové „útočiště“, které usadí na krásném místě a jezdí si do objektu „vyčistit“ hlavu.