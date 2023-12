Bourání haly Tatran a bývalého hobbymarketu rozděluje Ostravu

V hale Tatran trénuje jeden z největších ostravských sportovních klubů – basketbalový klub NH Ostrava. Jeho předseda Marek Stuchlý stále doufal, že hala bude zachráněna. „Už kvůli jejímu vyklenutí a vnitřnímu žebrování je to unikát,“ připomněl Stuchlý, který v hale strávil více než třicet let svého života. „To, že se bude bourat, mě velmi zasáhlo. Uvidíme, co bude dál,“ řekl Novinkám a dodal, že hala není majetkem města, ale je v soukromém vlastnictví.