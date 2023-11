Škola v Ostravě má zřejmě jako první v Česku autonomní hydroponickou farmu

„Jsem o tom přesvědčen. Jde totiž o to, co to znamená hydroponická farma. V tom pojetí, jak to máme my, je to zcela určitě první autonomní hydroponická farma na základní škole u nás,“ míní ředitel školy Radan Jünger s tím, že jde o vnitřní farmu, jejíž provoz řídí počítač. „Například přidávání živin do vody nebo spektrum světel pro proces fotosyntézy,“ poukázal.