Bezpečí domova: myslete na sklep i garáž

Začněte tzv. od podlahy. Tedy vlastně od branky, brány či vrat, které pro zloděje tvoří první překážku. Rozhodně by neměly být jen pomyslné. U samotného domu musíte zabezpečit nejen vstupní dveře, ale i veškeré boční vchody, dveře garáží či sklepů. Právě na ty se dost často zapomíná. Přitom se v nich ale skladuje hodně drahých věcí: kola či elektrokola, jejichž ceny se šplhají do vyšších desetitisíců, u mnoha modelů i hodně přes sto tisíc korun, vybavení na lyže, střešní box na auto. K tomu sekačka a další moderní technika k údržbě zahrady apod.

Vzhledem k tomu, že na všech těchto místech je rovněž zapotřebí zabránit případnému šíření ohně, nezapomínejte, že by tyto bezpečnostní dveře měly splňovat také základní požární parametry. V případě kotelny to přímo vyžaduje i platná legislativa. Stejně tak zákon předepisuje protipožární dveře i u garáží, a to v místě, kde jsou přechody do obydlených prostor domu. A vzhledem k tomu, že tyto dveře obvykle oddělují vytápěný obytný interiér domu a nevytápěné prostory, měly by být také tepelnou bariérou.