Architekti a designéři vytvořili návrh plovoucího města pro 50 000 lidí. Pomohla jim s tím umělá inteligence

Jako odpověď na klimatické změny a zvyšující se hladinu moří architekti v rámci nejrůznějších soutěží a přehlídek připravují futuristické návrhy, jak by mohla vypadat města budoucnosti. Čím dál větší oblibě se těší vize plovoucích aglomerací. Není divu, právě vodní hladina je místem, kam se ještě mohou pobřežní města rozrůstat a zároveň z principu svého umístění nemusí řešit to, zda budou jednoho dne zaplavena, či ne.

Město by na ploše o něco větší než 10 hektarů mělo nabídnout prostor pro život, práci a zábavu, ale i vzdělávání 50 000 tisícům lidí. V každé čtvrti mají být výškové a nízkopodlažní budovy obklopené membránou z fotovoltaických skel, které by společně s větrnými a vodními turbínami dodávaly elektřinu celému plovoucímu systému. Projekt počítá rovněž se zásobárnami, do nichž bude možné získanou energii ukládat.

Zelené zóny a vertikální zahrady mají být rozmístěné po celém plovoucím městě a zemědělské plochy mají být integrované do společenských prostorů, takže umožní komunitám vlastní produkci jídla, a být tak soběstačnými. Pitná voda bude zajištěná pomocí odsolovacích zařízení z moře, zároveň veškerá zemědělská produkce má probíhat na principech nulového odpadu. To by znamenalo, že vše, co během zemědělské produkce i její konzumace vznikne, se zase znovu spotřebuje, například ve formě hnojiva.