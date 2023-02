Nacisté ji vypálili, komunisté zkázu dovršili. Druhá největší židovská synagoga v Česku po trnité historii znovu ožívá

„Postupně jsme začali opravovat takové ty nutné věci, aby dovnitř nezatékalo. Vyměnili jsme nějaké ztrouchnivělé trámy a začali jsme tady pořádat drobné koncerty a výstavy,“ doplňuje Černý. Tehdy byla synagoga opravdu ve velmi špatném stavu. Do toho se dostala již v roce 1938.

Foto: Hynek Moravec (CC BY 3.0 CZ)

Foto: Hynek Moravec (CC BY 3.0 CZ)

Foto: Hynek Moravec (CC BY 3.0 CZ)

Na to, aby také interiéru při opravách vrátili úplně původní podobu, neměl majitel i přes dotaci peníze. „To by stálo jednou tolik. Tak jsme si řekli, že to necháme dalším generacím. Když budou mít zájem, mohou pokračovat,“ řekl majitel.