Vysloužilých spotřebičů se zbavte správně

Světelné zdroje – žárovky – je nutné ze svítidel vymontovat a uložit výhradně do k tomu určených sběrných nádob. Nikdy je nevyhazujeme mezi jiné vyřazené elektrospotřebiče! „Důvodem je křehkost světelných zdrojů: mezi ostatním elektroodpadem by se mohly rozbít. Některé typy navíc obsahují malé množství rtuti, která by se při rozbití mohla uvolnit do okolí,“ podotýká Zuzana Adamcová z Ekolamp.