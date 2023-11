Jaké úpravy oken pomohou ušetřit za zbytečné výdaje za teplo

V chladném období se nejspíše projeví nejrůznější chyby a chybičky v oknech, které lze mnohdy ještě snadno na poslední chvíli odstranit, díky tomu je možné i ušetřit peníze za teplo, které by jimi jinak zbytečně utíkalo. Projděme si spolu, co všechno se vyplatí ještě nyní zkontrolovat a co je ještě možné podniknout.

Foto: Folie na sklo Množství tepla, které unikne z domácnosti v zimě ven, pomohou omezit například folie.

Článek 1. Seřiďte okna Jedním z nejběžnějších nedostatků zejména starších oken je, že nejsou dobře seřízená. Pokud okno při manipulaci drhne nebo nedrží otevřené a samo se zavírá, je to jasné znamení, že jeho kování bude potřebovat seřídit. Správně seřízené kování zajišťuje optimální přítlak okenního křídla k rámu, čímž pomáhá zvýšit izolační schopnosti okna nejenom z hlediska tepla, ale také hluku. Většina moderních oken je osazena celoobvodovým kováním se třemi uzamykacími body, v nichž je u zavřeného okna rám pevně spojen s křídlem. Aby toto kování mohlo správně plnit svoji funkci, je třeba ho čas od času zkontrolovat a jednou za rok ho seřídit. Seřízení běžných jednoduchých oken navíc zvládne i laik, vždy je ovšem třeba řídit se při tom pokyny od výrobce. V případě složitějších oken nebo velkoformátových posuvných systémů je lepší svěřit se do rukou odborníka a objednat si seřízení ideálně od výrobce, který okna dodával. Máte namazáno? Kromě seřízení se také vyplatí kování ošetřit vhodným olejem. „Než přistoupíte k samotnému seřizování oken, zkuste nejprve promazat kování. Často se lze setkat s tím, že lidé při pravidelné údržbě na okenní kování zapomínají. To může způsobit, že okno půjde časem špatně ovládat. Většina lidí tedy si potom myslí, že okno je třeba seřídit. Někdy ovšem jednoduché promazání kování s vyřešením problému pomůže,“ radí Pavel Kašpar ze společnosti Vekra. „Aby kování správně fungovalo, je vhodné jej ošetřit vhodným lubrikačním prostředkem, jako je například mazací olej pro šicí stroje, silikonový olej nebo vazelína. Promažte všechny čepy a pohyblivé díly a trochu kápněte i do vyznačených míst po obvodu kování. Okno pak několikrát otevřete a zase zavřete, aby se olej dostal všude tam, kam je třeba. Vyhněte se mazacím prostředkům s obsahem kyseliny nebo pryskyřice a rozhodně nepoužívejte kuchyňský olej.“ Teprve pak v případě potřeby také dotáhněte křížovým šroubovákem vruty či šrouby, kterými jsou připevněny jednotlivé díly kování. Podzim přináší nové možnosti úspor 2. Zkontrolujte těsnění Tepelněizolační schopnosti okna ovlivňuje také kvalita jeho těsnění. Je praktické si osvojit zvyk překontrolovat jeho stav při každém mytí oken. Před zimou by pak jeho prohlídka měla patřit k prvním kroků příprav na studené měsíce. Aby těsnění dobře těsnilo, a to pokud možno co nejdéle, je nutné o něj pečovat. Při pravidelném mytí oken se vyplatí těsnění očistit. Čisté těsnění je vhodné čas od času ošetřit silikonovým olejem nebo glycerinem a vyzkoušet jeho pružnost. Pokud je poškozené, je potřeba jej vyměnit. Foto: Jana Nesvadbová, Novinky Záběr z termokamery nasměrované na okna s různou účinností těsnění. Modré až fialové plochy ukazují místa s nejnižší teplotou, tedy místa, kudy uniká nejvíce tepla. 3. Pořiďte si na okna folie Pokud máte okna dobře seřízená i utěsněná a stále spousta tepla uniká skrz jejich samotné tabule, bylo by dobré zvážit jejich výměnu. Tu si ovšem nemůže dovolit každý a hned. Rychlým a cenově dostupným řešením může být v takovém případě aplikace termoizolační folie na sklo. „Termoizolační folie snižují tepelné ztráty okny i dalšími prosklenými plochami až o 30 %, čímž zastavují únik tepla a šetří energii. Navíc v zimním období pomáhají termoizolační folie snižovat kondenzaci na oknech, což může zabránit případným problémům s vytvářením plísní,“ upozorňuje Aleš Till ze společnosti Folie na sklo. Předností folií je skutečnost, že nesnižují množství světla, které okny do interiéru proniká, a navíc chrání povrch skla před poškrábáním, proti němuž jsou samy odolné. Folie lze pořídit rovněž v protisluneční úpravě, kdy pomáhají chránit interiér v létě před přehříváním. Další variantou jsou folie zvyšující bezpečnost domova, které omezují možnost mechanického rozbití tabule okna. Cena instalace folie závisí na typu a zvoleném modelu folie, velikosti jednotlivých skel, prořezu, složitosti instalace, přístupnosti skel a jejich stavu. Foto: Saint-Gobain Glass Pokud jde o tepelnou izolaci, okna často představují nejslabší prvek obálky domu. Je proto potřeba věnovat jim velkou pozornost a jakékoli drobnosti snižující jejich těsnost zavčas eliminovat. 4. Zvažte pořízení stínicích prvků Ačkoli je venkovní stínění primárně instalováno především jako ochrana před přílišným prohříváním interiéru v teplých letních měsících, může ve skutečnosti pomoci i s opačným problémem v zimě. Je ovšem třeba na tuto jeho funkci pamatovat už při jeho výběru. Systém fungování je celkem jednoduchý. Při zatažení rolet se mezi lamelami stínění a okenní tabulí vytvoří „nárazová vrstva“, která funguje jako další izolace, a okno se tak rychle v zimě neochlazuje. Pro zvýšení tepelné izolace v zimě jsou ideální venkovní rolety, které díky pěně uvnitř lamel poskytují z dostupných druhů stínicí techniky nejvyšší regulaci tepla. Oproti tomu venkovní žaluzie umožňují přesnou regulaci množství světla, které do interiéru projde. Díky moderním řídicím jednotkám a inteligentním motorům se dnes není třeba bát případného poškození stínění vlivem sněhu či mrazu. Ceny rolet se odvíjí od velikosti oken a jejich provedení. Foto: Vekra V chladných dnech větráme jinak než v létě – krátce a intenzívně. 5. Naučte se správně větrat I když to odborníci často připomínají, spousta lidí ignoruje v zimě to nejdůležitější, a to je nutnost správně větrat. Nejde přitom o banalitu, jak si někteří stále myslí. Zejména v domácnostech s moderními, dobře těsnícími okny je správné větrání zásadní. Ta totiž sice do interiéru nevpustí chlad, ovšem také nedovolí nashromážděné vlhkosti uvnitř bytu, aby unikla ven, takže se doma hromadí, na chladném místě pak kondenzuje a tam se pak po čase začne tvořit plíseň. Jak tedy větrat? Krátce, ale intenzívně. Na rozdíl od léta zapomeňme na průběžné celodenní větrání pomocí ventilace nebo mikroventilace. Namísto toho necháme několikrát během dne okna na několik minut otevřená dokořán, ideálně tak, aby vznikl průvan, a celou domácnost necháme důkladně vyvětrat. Poté okna zase pečlivě uzavřeme. Za oněch pár minut se v bytě vymění vzduch, odejde přebytečná vlhkost, ale nestihnou prostydnout zdi. Pořizujete okna? Věnujte pozornost typu skel! Pokud se rozhodujete pro výměnu oken (ano, i to v zimě lze), věnujte velmi pečlivou pozornost výběru typu skel, jimiž mají být osazena. Do každého prostředí, dokonce na každou stranu domu se hodí jiná. Na trhu existují například tepelně- či zvukověizolační skla, která jsou vhodná všude tam, kde hrozí přehřívání interiéru v letních měsících, respektive, kde je příliš hlučné prostředí. Lze mít ovšem také skla, která naopak propouštějí do interiéru teplo, ta se vyplatí v místnostech orientovaných na sever. Právě tak lze mít skla, která zaručují zvýšenou bezpečnost proti rozbití, ať již z venkovní, či interiérové strany. Při výběru oken je proto velmi důležité co nejpřesněji formulovat své požadavky. „Kdo se nezeptá a svou vizi popíše jen velmi vágně, dostane obvykle spíše klasické sklo s průměrnými vlastnostmi,“ upozorňuje Michal Široký ze společnosti Saint-Gobain Glass. Doporučuje proto, abychom se předem obeznámili s různými parametry skla nebo se na ně doptali příslušných odborníků. Může nás pak překvapit, nakolik vhodné sklo přispěje k celkovému komfortu v naší domácnosti. Anketa Táhne vám okny v zimě do bytu? Ano, pravidelně. I když je seřizujeme a těsnění je v pořádku. 41,5 % Táhlo, ale už jsme zjednali nápravu. 4,9 % Nevím. Nesleduji to. 2,4 % Ne, netáhne. 51,2 % Celkem hlasovalo 41 čtenářů. Zelené střechy pomohou ušetřit energie v zimě i v létě a zároveň pročistí vzduch ve svém okolí