Nabídky firem odmítl, raději si přístavbu k domu udělal sám podle návodů na internetu. Ušetřil skoro milion

Angličan Scott Baggaley si přál rozšířit svůj dům ve městě Stoke On Trent o malou přístavbu. A ke svému nemilému překvapení zjistil, že za relativně malý stavební zásah by mu firmy účtovaly pro něj až příliš vysoké částky. S tím se nehodlal smířit, a tak se rozhodl pustit do práce na vlastní pěst. Nastudoval si veškeré postupy na internetu a náklady srazil téměř o milion korun.

Brit ukázal, jak se dá ušetřit na přístavbě domu.Video: AP