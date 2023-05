Z výrobce londýnských taxíků globální automobilkou. LEVC ohlásila plány na expanzi

V duchu názvu společnosti je platforma samozřejmě základem výhradně bateriových elektromobilů, ovšem mimo to je poměrně variabilní. Může podpírat auta o délce 486-595 cm s rozvory náprav od tří do 3,8 metru, takže se na ní bude moci postavit i poměrně velká dodávka.

Auta mají mít prostor na čtyři řady sedaček s tím, že tu nejvíce vzadu bude možné sklopit do podlahy pro zvětšení nákladového prostoru. Největší devízou platformy však má být přístupnost pro lidi v podobě nízko ložené nástupní hrany a hrany prostoru pro náklad. To má usnadnit nastupování i nakládání těžkých věcí.

Kromě toho má být ve standardu vzduchové odpružení, které dokáže pro ještě snazší nastupování vůz snížit. Naopak skříňové varianty mají místo toho dostat listová pera pro co největší užitečnou hmotnost.

Po stránce výkonu bude samozřejmě více možností a ta vrcholová má nabídnout přes 540 koní, alespoň podle Kenta Bovellana, šéfa vývoje platformy, kterého cituje britský web Autocar. Taková verze by patrně dostala dva elektromotory s tím, že ten zadní by hrál prim a přední by se připojil až v případě potřeby. Tím je naznačeno, že pohon zadních kol bude standardem u slabších verzí.