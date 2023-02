Volvo EX30 má být navrženo přímo pro sdílení

Model EX30, chystaný elektrický crossover Volva, který má v nabídce pasovat pod současný model EX40, má být přímo navržen nikoliv pro to, aby ho zákazník kompletně vlastnil, jak jsme u aut zvyklí, nýbrž aby si ho pronajímal v rámci měsíční paušální platby.

Britskému webu Autocar to řekl Jim Rowan, šéf značky s tím, že tento obchodní model má přilákat nové zákazníky. A to zejména ty nejmladší, tedy generaci Z - lidi narozené na přelomu tisíciletí. Aby na něj finančně dosáhli, má být měsíční paušál rozumně nízký.

A zároveň, aby zaujalo mladší zákazníky, pro které Volvo dosud nebylo moc atraktivní, má mít odvážnější design. „Pořád poznáte, že je to volvo, a některé prvky EX90 chceme převádět do budoucích modelů. Ale u menšího auta si můžete víc hrát s různými věcmi. Širší spektrum je třeba u barev, materiálů či celkového výrazu,“ nechal se slyšet Robin Page, šéfdesignér Volva.

EX30 má podle Britů stát na platformě SEA, kterou nyní používá Smart #1 a několik modelů značky Zeekr, která stejně jako Volvo patří pod čínský koncern Geely, ale soustřeďuje se na čínský trh. To znamená, že pohon může být buď jedním elektromotorem na zadní nápravě, nebo dvěma pro čtyřkolku. Co do kapacity baterie se dá očekávat spíš nižší číslo, aby byl vůz levnější a také lehčí.