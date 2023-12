Škoda začala vyrábět nový superb. První dorazí kombi, na liftback si ještě počkáme

Jméno Superb je se značkou Škoda spjato již od roku 1934, kdy byl představen první model tohoto jména: Škoda 640 Superb. V nabídce zůstával až do roku 1949, kdy se na dlouho odmlčel. Vrátil se až v roce 2001, kdy automobilka historické označení oživila a znovu z něj vytvořila svou vlajkovou loď, které se dodnes prodalo přes 1,6 milionu kusů.

Rozhodnutí o společné výrobě superbu a passatu v bratislavském závodě bylo oznámeno již v listopadu 2020 a jeho cílem bylo využití synergií a zvyšování efektivity v rámci koncernu Volkswagen, do kterého společnost Škoda Auto patří. Mladoboleslavská automobilka pak byla dokonce zodpovědná za kompletní vývoj obou vozů.

Přesunutí výroby Škody Superb z Kvasin do Bratislavy navíc kromě zvyšování efektivity uvolní automobilce kapacitu pro výrobu vozů Škoda Octavia. V Mladé Boleslavi pak díky tomu bude možné vyrábět více elektromobilů.

Během sedmdesátých a osmdesátých let ve zdejším závodě probíhal i vývoj vlastních vozidel jako Škoda 743 Locusta či Furgonet, do produkce se však nedostala a většinou skončila jen u prototypů. Během osmdesátých let se tak v závodě vyráběly především díly pro škodovácké modely 130/135/136, Rapid, Favorit nebo užitkový vůz Škoda 1203.