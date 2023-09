Škoda 1203 slaví pětapadesátiny, kusová výroba skončila teprve nedávno

Mezi motoristy si vysloužila rozporuplnou pověst. „Razdvatrojka“ nebo také „dvanáctsettroska“ či „dunihlav“, jak se jí nelichotivě přezdívalo, totiž doplatila na zastaralou techniku i konstrukci, která po dobu výroby nedoznala podstatnějších změn. Řidiči si stěžovali zejména na to, že vůz je hlučný, motoru chybí výkon a přehřívá se a jízdní vlastnosti mají do ideálu hodně daleko.

Nedostatečná byla také pasivní bezpečnost auta. Na druhou stranu byla tato užitková škodovka poměrně jednoduše opravitelná a měla variabilní nákladový prostor, který třeba plně vyhověl požadavkům početných rodin při cestách na dovolenou. Nezřídka se ovšem stávalo, že zbrusu nová „dvanáctsettrojka“ nezamířila z Mototechny brázdit silnice naší vlasti, ale jela rovnou do servisu.

Vývoj univerzálního užitkového automobilu začal v Československu již v polovině padesátých let. V roce 1955 tehdejší ministerstvo automobilového průmyslu zadalo Automobilovým závodům, národnímu podniku (AZNP) v Mladé Boleslavi, požadavek na vývoj nového užitkového vozu s užitečnou hmotností do 950 kg, v podobě trambusové samonosné karoserie.

Počátkem šedesátých let bylo rozhodnuto, že nový vůz, který ponese označení 1203, bude mít co nejvíce příslušenství shodného s připravovanou Škodou 1000 MB. Konkrétně to znamenalo například stejnou palubní desku či zadní svítilny. Souhlas k zahájení technické výroby vozidla byl vydán v roce 1965 a v červnu 1968 byla svařena první karoserie „dvanáctsettrojky“, k zákazníkům se vůz dostal koncem téhož roku.