Škoda hlásí návrat na Le Mans. I pro veterány je to velká prestiž

Letošní, jubilejní, 100. ročník legendárního vytrvalostního závodu 24 hodin Le Mans nabídl strhující podívanou s řadou zajímavých návratů i příběhů. Ne všichni ale svůj závod už jeli. Například Škoda Auto se do Francie teprve chystá, a to se svým veteránem Škoda Sport, který bude startovat na právě probíhající veteránské akci Le Mans Classic.

Závodní speciál z Mladé Boleslavi si místo na prestižní akci vyjel už v roce 1950, kdy se model Škoda Sport vycházející z tehdejšího tudoru poprvé a naposledy postavil na start 24 hodin Le Mans. Václav Bobek a Jaroslav Netušil se dlouho drželi prvních příček v kategorii do 1100 kubických centimetrů, nicméně nakonec závod nedokončili kvůli technické závadě.

O návrat do Francie se Škoda Auto postarala společně s Michalem Velebným, který bude už podruhé auto v Le Mans Classic řídit. Právě on velkou měrou stojí za tím, že se takřka ztracená Škoda Sport vrátila do rukou zkušených restauratérů, kteří oprášili její zašlou slávu.