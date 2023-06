Škoda má novou znělku, připomíná Vltavu Bedřicha Smetany

Nejen grafickým, nýbrž i zvukovým logem se bude prezentovat mladoboleslavská Škodovka. Co to je a k čemu to je automobilce? Firma píše, že zvukové logo je „hudební ‚podpis‘, které značky využívají ke své snazší identifikaci“, a že se používá „typicky na konci televizních a rozhlasových reklamních klipů, ale i v dalších audiovizuálních sděleních“.