Šest ze sedmi rozlučkových dodgů je na světě, nejnovější je Challenger Black Ghost

Poněkud méně vzácné budou zelené modely s označením Swinger; tuto verzi dostane charger i challenger a každého vznikne tisíc kusů. Jméno pochází z populární varianty modelu Dart, prodávané na přelomu 60. a 70. let.

V útrobách je očividně 6,4l osmiválec, soudě dle log 392 na bocích vozu, samozřejmostí je sání Shaker. To je upevněno k motoru a skrz kapotu trčí, takže se za jízdy viditelně pohybuje.

Sedmý a poslední kousek se odhalí na americkém svátku tuningu SEMA Show v Las Vegas, který proběhne v listopadu letošního roku. Fanoušci od něj mají velká očekávání, co do výkonu by podle starších náznaků mohl nabízet přes 900 koní.