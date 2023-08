Řidiči výkonných aut budou muset v Austrálii získat speciální oprávnění

Zpřísňují se také tresty za způsobení nehody s úmrtím nebo vážným zraněním. Nově budou viníci takové nehody podle webu Which Car čelit trestu jednoho až pěti let za mřížemi; pokud by takovou nehodu způsobili pod vlivem alkoholu, horní hranice se posunuje až na sedm let. K tomu navíc nejméně na tři roky přijdou o řidičské oprávnění.