Rada EU přijala předpis o rozšíření dobíjecích stanic pro elektroauta

Předpis, který je součástí politiky Fit for 55, má umožnit odvětví dopravy výrazně snížit uhlíkovou stopu, uvádí Rada EU v tiskové zprávě. Po formálním přijetí v radě bude nové nařízení po létě zveřejněno v unijním věstníku. V platnost vstoupí 20. den po tomto vyhlášení. Nová pravidla začnou platit šest měsíců poté.

„Nový právní předpis je milníkem naší politiky Fit for 55, který zajistí větší veřejnou dobíjecí kapacitu na ulicích ve městech a u dálnic po celé Evropě,“ uvedla španělská ministryně dopravy, mobility a městské agendy Raquel Sánchez Jiménezová. Španělsko je nyní předsednickou zemí Unie.

„Věříme, že v blízké budoucnosti budou občané moci své elektromobily dobíjet stejně snadno jako dnes doplňují palivo na tradičních čerpacích stanicích,“ dodala ministryně.

Cílem návrhu Fit for 55, který Evropská komise předložila v červenci 2021, je umožnit EU snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů alespoň o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990 a do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality.

Podle nového předpisu musí být do konce roku 2025 v provozu dobíjecí stanice s celkovým výkonem nejméně 400 kW na všech silnicích z páteřní evropské sítě TEN-T, a to nejdále 60 kilometrů od sebe. Na každé z těchto stanic musí být alespoň jeden dobíjecí bod, který nabídne individuální výstupní výkon nejméně 150 kW. Dva roky nato by se nejmenší požadovaný celkový výkon měl zvýšit na 600 kW a stopadesátikilowattové body musí být nejméně dva.

Nákladní auta a autobusy mají mít ve stejném časovém horizontu k dispozici dobíjecí huby o celkovém výkonu nejméně 1400 kW s jedním dobíjecím bodem o výkonu min. 350 kW, a to podél nejméně 15 % délky silniční sítě TEN-T. V dalších letech se má zvyšovat požadovaný celkový výkon a obdobná pravidla začnou platit i pro chráněné plochy a městské uzly.

Vodíkové čerpací stanice mají stát podél hlavní silniční sítě TEN-T do konce roku 2030, a to ve vzájemné vzdálenosti nejvýš 200 km. Musí pracovat s tlakem 700 barů a minimálně musí být schopny za den do vozidel doplnit tunu vodíku. Navíc řidiči mají mít možnost platit na dobíjecích stanicích i vodíkových čerpacích stanicích přímo platebními kartami či bezkontaktně bez nutnosti předplatného.

„EU tedy znovu potvrdila, že jednoznačně směřuje k rychlému přechodu na udržitelnou dopravu. Česko však za tímto trendem klopýtá a není na splnění nových unijních standardů dostatečně připravené ani po legislativní, natož po praktické stránce,“ míní specialista na evropské právo z advokátní kanceláře KPMG Legal Tomáš Kočař.

Automobilový expert KPMG Jan Linhart upozornil, že dostupnost dobíjecích stanic v českých městech i na hlavních dálnicích je nedostatečná a nedosahuje požadovaných standardů. „Rozšíření nabíjecí kapacity si vyžádá nemalé finanční prostředky, které budou tvořeny kombinací investic soukromých firem a dotací z veřejných zdrojů,“ řekl.