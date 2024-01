Předposlední epizoda The Grand Tour vyjde brzy, prozradil James May. Dalšímu pořadu je otevřený

Populární trojice britských motoristických novinářů Jeremy Clarkson, James May a Richard Hammond se již brzy rozloučí se svým aktuálním pořadem The Grand Tour, který divákům Amazon Prime nabídne už jen dva poslední speciály.

Oba díly jsou natočeny, jak v rozhovoru pro BBC Radio 4 Today prozradil James May, čeká je ještě technické zpracování. Jeden z nich by měl vyjít už opravdu velice brzy, jak May uvedl v rozhovoru s moderátorem. Na druhý si počkáme o něco déle.

May je tak nyní podle vlastních slov „nezaměstnaný“, tedy minimálně co se týče pořadu o autech. Na otázku, zda plánuje další projekt se svými parťáky, pak řekl, že v současnosti vlastně vůbec neví. Když se pak moderátor zeptal, zda by s nimi chtěl pracovat na nové show, May odvětil, že by záleželo na typu pořadu.

Clarkson, Hammond a May uvedou středoevropský speciál The Grand Tour

Jak totiž James May připomněl, automobilovým show se věnuje přes 20 let. Top Gear, kde se moderátorské trio dalo dohromady, byl vysílán mezi lety 2003 až 2015. Po odchodu z BBC pak trojice vytvořila pořad The Grand Tour, který se do určité míry stále inspiroval původním formátem. A od něj by se nyní May rád kompletně odklonil.

Podle jeho slov je nyní ideální čas na vytvoření nové motoristické show, ta by však musela být ve zcela novém formátu, který se zaměří na nové výzvy a otázky ohledně automobilů, technologií pohonu i autonomního řízení a dalších věcí kolem motorismu.

„Myslím si, že navzdory tomu, že se zřejmě blížíme ke konci našeho pořadu a Top Gear byl zrušen, nikdy nebyla lepší doba,“ uvedl May.

„Ve věci jako budoucnost autonomních automobilů, nové způsoby pohonu, změna obecného postoje k autům a řízení nikdy nebyla lepší doba pro automobilový pořad. A samotná show o autech potřebuje znovuobjevení,“ dodal.

Bez ohledu na další společný pořad však známé tváře z Top Gearu a The Grand Tour z televizních obrazovek nezmizí. Clarkson a May mají vlastní show na Amazonu, kde se Clarkson věnuje farmaření a May cestování. Hammond má show o renovaci veteránů ve své dílně na Discovery+.