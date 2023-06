Pozor na italských silnicích, postihy za dopravní přestupky se výrazně zvýší

Ignorace dopravních předpisů na silnicích v Itálii by se brzy mohla zle vymstít. Tamější ministr dopravy Matteo Salvini (Liga) posílá do vlády úpravy zákona, které by přinesly výrazné zpřísnění pokut a také častější odebrání řidičského oprávnění. Změny, až je kabinet schválí, budou platit pro všechny - tedy i pro Čechy, kteří každoročně ve velkém do Itálie míří auty na pláže či do hor.