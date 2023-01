Postaví Volkswagen elektrický offroad? Má mít rámovou konstrukci

Automobilka Volkswagen před pár lety ukázala několik konceptů elektrických terénních aut, někdejší šéf značky Ralf Brandstätter však v roce 2020 uvedl, že se s nimi v blízké budoucnosti nepočítá pro výrobu. O tři roky později se však objevují zprávy, že by mohlo být vše jinak.

Britský web Autocar s odkazem na Carstena Intru, generálního ředitele divize užitkových vozidel u Volkswagenu, píše, že automobilka pracuje na integraci elektrického pohonného ústrojí do rámové platformy, kterou používá nová generace modelu Amarok . Volkswagen ji získal od Fordu, jehož model Ranger má stejné základy.

Intra nezašel do detailů, kam tento výzkum může vést, podle Britů by to ale mohl být offroad s uzavřenou karoserií. Detailů je málo, údajně však má na vývoji spolupracovat australská divize Fordu, která stojí i za modelem Ranger, a hovoří se i o tom, že kapacita baterie bude muset být nejméně 110 kWh, aby vůz dostál očekáváním zákazníků i po stránce tahání přívěsů.