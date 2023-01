Volkswagen ID.7 odhalil interiér, dostane novou verzi centrální obrazovky

Primárně to je absence podsvícení dotykového panelu k ovládání teploty ve voze a hlasitosti rádia pod centrálním displejem. Ve tmě tak člověk hádá, kam klepnout, aby si přitopil nebo naopak snížil teplotu.

Panel od pohledu zůstává velmi podobný, dostal ale trochu jiný tvar dotykové plochy, a hlavně podsvícené linky a symboly, takže se bude v noci nepoměrně snáze ovládat. Je to jedna z věcí, které Volkswagen sliboval zlepšit při ohlašování „kvalitativní ofenzivy“ před několika týdny.

Když už jsme nakousli přístrojový štít, ten také doznal změn. Místo upevnění na sloupku řízení spolu s voličem převodovky, což má v současných volkswagenech rodiny ID tu nevýhodu, že řidič musí ze silnice na displej výrazně přeostřovat zrak, je zabudovaný do palubní desky.

A co napsal Volkswagen o klimatizaci? Označil ji v tiskové zprávě za „chytrou“ s tím, že se aktivuje již před nastoupením do vozu, jakmile ten rozpozná klíček v blízkém okolí. Má také elektronicky řízené výdechy, které se dají ovládat na displeji - ten má 15″ úhlopříčku - nebo i hlasovými povely. A reaguje i na polohu slunce a preference jednotlivých uživatelů, kteří si je mohou uložit do svého profilu.