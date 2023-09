Porsche 911 se poprvé představilo před 60 lety

Průkopníkem tvarů pro model 911 se stal typ 356, který se začal vyrábět v roce 1948 a konstrukčně vycházel z oblíbeného vozu Volkswagen Brouk. Za 17 let se ho vyrobilo přes 77 000 kusů. Nový sportovní vůz, který typ 356 nahradil, stvořil designér Ferdinand Alexander Porsche přezdívaný „Butzi“. Tehdy sedmadvacetiletý mladík možná ani netušil, jak významný model pro Porsche právě zkonstruoval.

„Vymyslel design století, který automobilce Porsche závidí celý svět,“ napsal německý deník Bild v dubnu 2012 poté, co Porsche ve věku 76 let zemřel.

Krátce po uvedení nového sportovního vozu do prodeje však musela automobilka Porsche řešit jeden problém. Třímístné číselné označení s nulou uprostřed měl totiž již patentované Peugeot, proto musel být model přejmenován na 911. Údajně necelá stovka prvních vyrobených vozů ale nesla ještě původní označení 901.

V roce 1972 byla představena vrcholná verze Carrera RS o výkonu 210 koní, která měla jako první vozidlo na světě integrovaný zadní spojler, kterému se podle jeho tvaru také říkalo „kachní ocas“. Tento model se také úspěšně prosadil v automobilových závodech. O tři roky později se začal prodávat model 911 Turbo, který měl zase jako první sériově vyráběné auto přeplňované turbodmychadlo, přičemž i on se mohl pyšnit mohutným spojlerem na zádi. K pohlednému kupé přibyl v roce 1983 také kabriolet s klasickou plátěnou stahovací střechou.

K charakteristickým vlastnostem Porsche 911 patří kromě nezaměnitelného designu a vytříbených jízdních vlastností také nadprůměrná spolehlivost. Vůz se pravidelně umisťuje na předních příčkách žebříčku nejméně poruchových aut ve stáří šesti a více let, který sestavují německé stanice technické kontroly TÜV.

Automobilka Porsche před nedávnem oznámila, že hodlá postupně elektrifikovat svůj sortiment tak, aby se do roku 2030 podíl elektromobilů na jejím celkovém prodeji vyšplhal na 80 procent.

„Devětsetjedenáctka“, která k nejprodávanějším modelům značky již několik let nepatří, by ale měla jako jediný vůz Porsche zůstat v prodeji výhradně se spalovacím motorem. „Budeme vyrábět model 911 se spalovacím motorem tak dlouho, jak to bude možné,“ uvedl šéf týmu Porsche pro syntetická paliva Karl Dums.