Peugeot chce s nástupcem 508 konkurovat Tesle

Přechod na jinou platformu by měl podle veškerých informací kromě elektromobility přinést zásadní změny v technickém rozložení elektromobilů Peugeot a vylepšit je o pokročilé systémy, například v rámci autonomního řízení, bezdrátového ovládání vozu a dalších. Změny se budou týkat i motorů, které by měly být silnější. Baterie by měly mít větší dojezd a nabízet i potencionální bezdrátové nabíjení.