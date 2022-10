Test Peugeotu 308 SW s nejsilnějším hybridním pohonem: Největší chybu řeší elektromotor

V relativně krátké době podruhé sedám za volant nového francouzského kombíku Peugeot 308 SW, a to rovnou ve vrcholové plug-in hybridní variantě. Rozdílem je, že tentokrát na něj mám celý týden, nikoliv jen pár desítek minut, jako při prvním svezení. Obstojí i v důkladném testu, jak se to podařilo hatchbacku ?

Opakovat se nemusím ani v interiéru – designově povedený, až na přístrojový štít kontroverzně vystrčený nahoru pod čelní sklo v rámci systému nazvaného i-Cockpit. Vyzdvihnout však zasluhuje vynikající dodatečný displej pod tím centrálním k uložení pěti zkratek. Peugeot to nazývá i-Toggles a je to skvělé řešení personalizace interiéru.

To se hodí, protože zejména v rychlostech do 100 km/h dokáže být docela rychlý díky pomoci elektromotoru. Dokonce si troufnu říci, že obzvlášť ve sportovním módu jsou rozjezdy až dravé. Snadno se tedy vejdu do mezery mezi dvěma auty, když se napojuji na hlavní, ale ta největší výhoda je jinde – elektromotor úplně maže nepříjemnou prodlevu převodovky konvenční verze při rozjezdu. Právě to mi na „spalováku“ vadilo nejvíc. Jízda s plug-inem je tedy podstatně plynulejší a příjemnější.