První jízda v Peugeotu 408: Komfortní i výrazný

Líbí se mi také odhlučnění interiéru. V podstatě to jediné, co je trochu slyšet, je aerodynamický hluk od zrcátek a A-sloupků ve vyšších rychlostech. Randál od ostatních aut kolem je utlumen výborně, říkám si při první jízdě – a pak se dozvídám, že „čtyřistaosma“ dostala tlustší skla.

Stejně tak jsou dobře odfiltrovány vibrace i zvuk motoru, což je fajn, protože zvenčí to není nic, co by člověk toužil poslouchat. Ve spoustě případů tak poznáte, na co zrovna jedete, jen podle barvy čísla ukazujícího rychlost jízdy – modrá na elektřinu, bílá na benzín.