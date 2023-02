Patent na Dieselův motor slaví 130 let. Na naftu běžel až později

Když se dnes řekne „diesel“, myslí se tím dvě věci – motorová nafta anebo vznětový spalovací motor. To druhé slaví 130 let – německý inženýr a vynálezce Rudolf Diesel na něj získal patent 23. února 1893.

Nápad na motor účinnější než tehdy už běžný zážehový – ten byl na světě od 60. let 19. století, kdy s ním přišel vynálezce Nicolaus Otto – dostal Diesel na studiích. Myšlenku mu vnukla ještě na škole hustilka, kterou studenti používali jako kompresní zapalovač.

Klíčovým rozdílem Dieselova vznětového motoru oproti Ottovu zážehovému je to, že zatímco u zážehového motoru zažehává – odtud také jeho jméno – směs vzduchu s palivem ve válci svíčka, u vznětového motoru dochází ke vznícení směsi vzduchu s palivem jen kvůli extrémně vysokému tlaku a teplotě ve spalovací komoře.

Po získání patentu ještě řadu let trvalo, než Diesel dokázal postavit opravdu použitelnou pohonnou jednotku. Prototyp ze srpna 1893 poháněl uhelný mour, až v další fázi se palivem stal petrolej. Exemplář z roku 1897 konečně používal naftu či olej z burských ořechů.

Na přelomu 19. a 20. století byly vznětové motory příliš velké a těžké a použití v automobilech bylo ještě daleko. Díky nízké spotřebě se ale uplatnily na železnici i na moři. Do aut se vznětové motory dostaly nejprve při závodech, a to v roce 1931 v režii Američana Clessieho Cumminse, zakladatele výrobce motorů Cummins, který funguje dodnes.

Rudolf Diesel, jenž se narodil 18. března 1858 v silně nábožensky založené rodině, byl díky vynálezu dobře zabezpečen. Zároveň byl ale přesvědčen, že svět čekají velké sociální změny a přišel s teorií, jak by uspořádání společnosti mělo vypadat. Diesel si představoval, že pomocí střádání drobných příspěvků by si mohli obyčejní lidé pořídit továrny či zemědělské podniky. Bez revoluce by se tak dosáhlo hospodářského a kulturního rozkvětu.