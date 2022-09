Nový šéf Volkswagenu chce urychlit přechod k elektromobilům

Automobilka Škoda tento týden oznámila, že v příštích pěti letech investuje dalších 5,6 miliardy eur (zhruba 137 miliard Kč) do elektromobility a 700 milionů eur (přibližně 17 miliard Kč) do digitalizace. Loni firma uváděla, že chce během pěti let do elektromobilů investovat 1,4 miliardy eur.