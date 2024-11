Nové BMW M3 nabídne volbu mezi šestiválcem a elektromotory

Nová generace sportovního modelu BMW M3 by měla dorazit kolem roku 2028, přičemž pod její kapotou by mělo být na výběr mezi stávajícím dvakrát přeplňovaným řadovým šestiválcem S58, který automobilka upraví pro přísnější emisní standardy, a čistě elektrickým pohonným ústrojím vycházejícím z nové platformy Neue Klasse, jak informoval Autocar .

Čistě elektrický model bude pravděpodobně odvozen od nové generace trojkové řady, která bude postavena na platformě Neue Klasse a do prodeje by se mohla dostat v příštím roce. Spalovací M3 bude zřejmě stát na základech upravené dnešní generace G80 M3, nicméně s designem laděným ve stylu modelů Neue Klasse.

Ta dostane s ohledem na zákazníky požadovaný delší dojezd větší baterie, což se bude až do příchodu baterií s pevným elektrolytem vždy podepisovat na hmotnosti. Podobně jako u spalovacích M modelů nicméně divize slibuje speciálně upravené pohonné ústrojí, které bude vycházet z dílů BMW, nicméně projde dalším laděním.

Čistě elektrický M model by přitom měl zaujmout kombinací čtyř elektromotorů, které již automobilka testuje v prototypech, díky čemuž bude možné upravovat výkon posílaný na jednotlivá kola. Auta by tak měla nabízet skvělou dynamiku, ke které přispěje i propracovaný řídicí systém, a mohla by působit lehčím dojmem.