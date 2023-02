Nissan slibuje baterie s pevným elektrolytem v roce 2028, do Euro 7 investovat nechce

Automobilka Nissan patřila k prvním, které nabídly široce dostupné elektrické auto. Vypadá to, že bude i mezi prvními, které nabídnou elektromobil s baterií s pevným elektrolytem. V roce 2028 ji chce poprvé namontovat do auta.

Baterie s pevným elektrolytem podle něj otevírají svět elektrické mobility i segmentům trhu, v nichž to dnes není reálné, jako například největším pick-upům a SUV. Od těch by to mohl být už jen krůček k nákladním automobilům od velkých dodávek až po „plnotučné“ kamiony pro dálkovou přepravu.

Zmíněné poloviční náklady ovšem patrně nebudou na stránce materiálů, které do výroby baterie s pevným elektrolytem vstupují. Spíš půjde o to, že autům budou stačit menší baterie právě díky rychlejšímu a stabilnějšímu nabíjení.

Ztrojnásobení rychlosti nabíjení by mohlo znamenat nabíjecí výkon až okolo 400 kW. Tam se dnes žádný elektromobil nedostane, nejblíž je Rimac Nevera s 333 kW . To je ovšem drahý supersport, drtivé většině motoristů nedostupný.

Nabíjení baterií s pevným elektrolytem by také nemělo být tolik závislé na teplotě, nabíjecí výkon by neměl tak moc kolísat a u maxima by se měl držet delší dobu. To znamená další zrychlení nabíjení, neboť u lithium-iontových baterií je nejvyšší nabíjecí výkon, který v propagačních materiálech vypadá krásně, leckdy dostupný jen po omezenou dobu, např. dokud baterie nepřesáhne 40% či 50% stav nabití.