Nissan pracuje na náhradě GT-R. Počítá s elektřinou

Jak už jsme uvedli, vůz by měl nepřímo nahradit spalovací sporťák GT-R, který odešel z Evropy letos na začátku roku po 13 letech. Pod kapotou novinky by se měl objevit hybridní pohon. O čistě elektrické verzi ale zatím Nissan nemluví.

Co se prvních elektromobilů od Nissanu týče, ty by se v Evropě měly objevit až za několik let. Automobilka do nich totiž chce umisťovat výhradně revoluční polovodičové baterie, které jsou podle vědců teprve v rané fázi testování a jejich příchod na automobilový trh se zdá být reálný v horizontu deseti let.