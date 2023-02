Emisní norma Euro 7 může znamenat zdražování, varuje sdružení ACEA

De Meo také varoval, že emisní norma Euro 7 by na automobilový průmysl uvalila nerealistická omezení a ve skutečnosti by zbrzdila tempo snižování automobilových emisí. „Plnění normy Euro 7 by přineslo nárůst nákladů, který by zákazníky odradil od nákupů těchto nových vozů,“ dodal. To by podle něj znamenalo, že na silnicích by se delší dobu držely starší vozy s horšími emisemi.