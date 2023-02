Na cestu do Gdaňsku vyrazilo 12 aut s pořizovací cenou do tří tisíc korun

„Ráno padal déšť se sněhem, takže máme to pravé expediční počasí,“ řekl Chadzopulos. Cílem dnešního úseku je horská chata v Krušných horách. Desátého ročníku recesistické akce se účastní 26 lidí, kteří jedou ve 12 autech.

„Hlavní podmínka je vyjet autem s pořizovací cenou do 3000 korun, jsou různě pobouchané, ale jsou provozuschopné. Kdo trasu nedojede, musí auto v nejbližší hospodě prodat, případně přesedne k jiné posádce,“ vysvětlil Chadzopulos. Nejlevnějším autem je podle něj letos Nissan Primera za 1000 korun. „Ale je tady třeba i bavorák za 2300,“ doplnil.

Polskem bude expedice putovat tři dny, pořadatelé volí méně vytížené silnice. Od hranice do Gdaňsku ujedou 660 kilometrů. Na zpáteční trase pojedou auta přes Orlické hory. Účastníky čeká také doprovodný program, například návštěvy muzeí s tematikou auto-moto, různé soutěže, ale i relaxační den.

Cestu autům komplikují ledem pokryté nebo zasněžené silnice, ale i poruchy. Na opravy svých aut mají jednotlivé posádky maximálně 1000 korun. Pokud by oprava tuto částku měla přesáhnout, posádka končí. Pohonné hmoty a ubytování vyjdou účastníka průměrně zhruba na 10 000 korun.

„Ale předvídat se to letos úplně nedá, nevíme, jaké to bude v Polsku, i když vybíráme to nejobyčejnější ubytování a občas někdo přespí v autě nebo venku,“ řekl Chadzopulos.