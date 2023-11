Modely Porsche Turbo dostanou vlastní znak na kapotě

V kabině by se mělo objevit logo v odstínu Turbonite na kapotě volantu, stejná barva by však mohla zdobit i různé ovladače, bezpečnostní pásy a další dekory. Podobně jako u exteriéru by mělo vždy záležet na konkrétní výbavě. U vozů s černým interiérem by ale barva Turbonite mohla plnit i kontrastní roli na sedadlech, výplni dveří a dalších místech.