Porsche má nové logo. Změny však hledejte pod lupou

Pokud se nějaká automobilka sveřepě drží svých tradic, je to Porsche. Od svých počátků v polovině 20. století do nynějška vyrábí model s motorem za zadní nápravou, u ikonické 911 se design také nikdy radikálně neměnil a od 50. let také má pořád stejné logo. Tedy, téměř - jeho detaily se vždycky co pár let drobně změní. A jedna taková změna přišla i nyní.