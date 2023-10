Lamborghini vkládá naděje do syntetického paliva

„Sportovní auta poháněná syntetikou by pro nás byla snazší cestou, ale musíme počkat, až jak se rozhodnou tvůrci legislativy,“ řekl Stephan Winkelmann, šéf značky. „Jsme globální společností, takže je nám k ničemu, pokud by byla povolená jen někde. Musí být životaschopná všude,“ pokračoval.

„Plán je, že naše auta na každý den, SUV Urus a nový grand tourer Lanzador, budou do konce této dekády plně elektrická. Supersporty, ty budou hybridní a budou na světě osm či devět let, do začátku třicátých let. Takže, jelikož běžný vývojový cyklus nového sporťáku jsou čtyři roky, máme ještě čas počkat a sledovat, zda se obraz vyjasní,“ vysvětlil Winkelmann.