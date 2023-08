Lamborghini uvedlo svůj první elektromobil

Lamborghini míří do elektrické éry a předprodukční koncept Lanzador přesně ukazuje, co bychom měli v příštích letech od značky s býkem ve znaku očekávat. Oficiálně se jedná pouze o náhled vozu očekávaného sériově v roce 2028. Koncept však poskytuje poměrně realistický pohled na chystaný čtvrtý model v portfoliu a do sériové výroby zřejmě dorazí s minimálními změnami.

Foto: Lamborghini Lamborghini Lanzador

Lanzador je popisován jako „GT s vysokou světlou výškou". Obvykle bychom předpokládali, že je to jen lepší způsob, jak říci, že jde o crossover či SUV. Avšak ke třídě GT má přece jen blízko už jen třídveřovou karoserií. Zepředu je to nepochybně Lamborghini a vypadá dynamičtěji než SUV Urus. Inspirace pro exteriér pochází ze směsi legendárních modelů Lamborghini, včetně Sesto Elemento, Murcielago a Countach. Design palubní desky a středové konzoly je minimalistický, ale designéři zdůrazňují, že využili všestrannosti, kterou poskytuje elektrický pohon, a vytvořili něco, co je také použitelné na každodenní bázi. Zadní výklopné dveře se tak otevírají do objemného nákladového prostoru, který lze rozšířit sklopením zadních sedadel. Automobilka neodhalila příliš mnoho detailů o hnacím ústrojí konceptu. Není znám výkon ani dojezd. Lanzador je vybaven stálým pohonem všech kol se dvěma elektromotory. Zadní náprava je vybavena vektorováním točivého momentu. Lamborghini bude mít do konce roku 2024 zcela elektrifikovanou řadu tvořenou hybridy. Plně elektrické SUV Urus se k sériovému lanzadoru připojí v roce 2029. Lanzador se bude vyrábět v továrně firmy v italském Sant'Agata Bolognese, kde je plánováno rozšíření areálu. Nejdříve se tak stane v roce 2028.