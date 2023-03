Koncept elektrické Kie EV5 láká na otočné sedačky - třeba i k obdivování panoramat

Zatímco zevnějšek by nemusel být daleko produkčnímu stavu, interiér se i ve světle zmíněného bude do sériové výroby muset patrně docela výrazně proměnit. Jak moc, můžeme odtušit z toho, nakolik se EV9 posunulo od konceptu do produkční varianty. Otáčecí sedačky v druhé řadě mu zůstaly, je tu však klasický B-sloupek.

Co do techniky automobilka zatím neoznámila vůbec nic, lze ale předpokládat, že by vůz využil platformu E-GMP, na níž už stojí model EV6. To by znamenalo pohon zadních nebo všech kol a baterii o kapacitě 58 nebo 77,4 kWh.