Kočár z pekla. Rusové postavili postapokalyptickou tříkolku ze staré lady

Garážníci vzali pohonné ústrojí z blíže nejmenované lady, ovšem předpokládáme, že to byla nějaká starší verze „žigulíka“ - motor nemá vstřikování paliva, nýbrž karburátor. Zkrátili kardanovou hřídel a celé to posadili na speciálně vyrobený rám z tak akorát orezlých trubek, aby vytvořili styl rat rodu.

Na druhou stranu prudké brzdění není něco, co by v tomhle stroji bylo dvakrát žádoucí. Všimněte si, že přímo proti rozkroku řidiče je část rámu motoru s poměrně ostrými hranami. A řidičova sedačka nemá žádné boční vedení, které by stálo za řeč, natož něco jako bezpečnostní pásy.