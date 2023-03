Hyundai chystá malé elektromobily pro Evropu

Čím menší je vůz, tím větší část jeho ceny představuje elektrický pohon, a to zejména kvůli vysoké ceně baterie. Někteří proto hovoří o brzkém zániku segmentu A, tedy nejmenších aut do města, kde Hyundai patří k silným hráčům.

Snad i proto se této části trhu nechce vzdát, alespoň podle amerického webu Carscoops , který se odkazuje na nejmenované zdroje uvnitř automobilky. Podle těch pracuje Hyundai na dvou elektromobilech určených do města, z nichž jeden by měl být crossover.

Automobilka už v minulosti uvedla, že vyvíjí elektromobil segmentu A, který se má prodávat za cenu do 20 tisíc eur (dnešním kurzem asi 475 tisíc korun). Za tak málo peněz se u nás neprodává ani Dacia Spring, pro jejíž uvedení na evropský trh musela automobilka učinit až ohromující kompromisy.

Co se týká techniky, také zatím není na světě mnoho informací. Nezdá se pravděpodobné, že by Hyundai použilo platformu E-GMP, na níž stojí zmíněné ioniqy. Pro použití ve voze segmentu A by pravděpodobně byla příliš drahá.