EU schválila odklad přísnějších pobrexitových pravidel pro elektromobily

Unijní země schválily návrh Evropské komise (EK), aby současné mírnější požadavky platily další tři roky, což znamená do konce roku 2026. Původně měly být nahrazeny přísnější variantou už začátkem příštího roku.

„Toto odvětví by v souladu s očekáváním mělo být do roku 2027 schopno přizpůsobit se požadavku na vyšší lokální obsah rozšiřováním výroby baterií pro elektrické vozy v tomto období,“ uvedla ve čtvrtek Rada EU.

Britští výrobci automobilů se obávají, že kvůli clům by přestali být od příštího roku konkurenceschopní na unijním trhu, který je pro jejich export velmi důležitý. Pokud by se výběr cel neodložil, zasáhl by v budoucnu i německé výrobce automobilů.