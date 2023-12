Němci přestali dotovat elektromobily. Nemají na to

Dotacím ale nyní odzvonilo, protože vláda kancléře Olafa Scholze musela některé programy určené k urychlení zelené transformace země zrušit poté, co jí ústavní soud zakázal využít 60 miliard eur (takřka 1,5 bilionu Kč) převedených právě do klimatického fondu.

Poslední možností, jak o dotaci požádat, bylo podat žádost do půlnoci z neděle na pondělí. Podmínkou bylo, že auto musí být přihlášené k provozu. Ministerstvo hospodářství rozhodnutí podporu ukončit oznámilo v sobotu, takže jedinou cestou bylo podle magazínu Focus elektronické přihlášení auta. Magazín rovněž uvedl, že i přes škrty mohou majitelé elektrických aut ušetřit, neboť do konce roku 2030 jsou vyjmuti z daně za motorová vozidla. To se bude týká elektroaut přihlášených do prosince 2025.