Hyundai v Nošovicích přejde na elektromobily, investuje až miliardy

Vedení jihokorejské automobilky Hyundai plánuje za stovky milionů až miliardy korun upravit svůj závod v Česku tak, aby mohl vyrábět větší podíl elektromobilů, případně jen vozy na elektřinu. Nyní může továrna v Nošovicích vyrábět maximálně 30 procent aut na elektrický pohon. Napsal to server E15 , který cituje šéfa výroby závodu Martina Klíčníka.

Mluvčí závodu Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) Petr Michník v listopadu pro ČTK uvedl, že podíl aut s čistě elektrickým pohonem by měl v roce 2030 tvořit 70 procent produkce závodu.

„V příštím roce si jednu variantu vybereme. Samotná úprava by se měla uskutečnit buď v roce 2025, nebo později,“ uvedl. Práce na úpravě linky by neměly narušit výrobu, plánované budou postupně během běžných letních a vánočních odstávek. Po úpravě by měla být linka schopná vyrábět také více modelů elektromobilů.