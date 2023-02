Českým Autem roku 2023 je Honda Civic

Autem roku 2023 v České republice se stala nová Honda Civic. Svaz dovozců automobilů, který anketu pořádá, to oznámil na slavnostním vyhlášení výsledků odborné ankety.

Finalisty vybrala odborná porota z celkem 26 nominovaných aut. Aby se vůz nominoval, musí to být skutečně novinka, nestačí modernizace, byť by model dostal třeba nové motory. Mezi nominovanými bylo šest modelů, které jezdí výhradně na elektřinu, a dva z nich se dostaly do finále.