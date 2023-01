České Auto roku má 26 soutěžících, letos bez Škody či Audi

Jako téměř každý rok, i letos bude mít Česko nové Auto roku. Porota, v níž má i redakce Novinky.cz svého zástupce, se již pustila do výběru finalistů z nominovaných aut. Těch je letos 26.

Aby se auto nominovalo do užšího výběru, musí to být novinka, nestačí modernizace třeba i s novými motory. Je třeba nová generace či úplně nové auto. Automobilka DS tedy nemohla do klání poslat modernizovanou „sedmičku“, bije se za ni model DS 4, a Škoda letos nemá mezi soutěžícími žádné auto. Fabia byla loni a dostala se mezi finalisty.